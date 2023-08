Casoria, ritrovato Agostino: lieto fine dopo sei giorni di ricerche

Dopo sei giorni è stato ritrovato Agostino, aveva deciso di trascorrere qualche giorno ad Ischia. Il 41enne si era allontanato da casa lo scorso 15 agosto lasciando a casa cellulare e documenti.

La sua famiglia da quel giorno non ha smesso mai le ricerche, organizzando turni di giorno e notte. Tante le segnalazioni, gli avvistamenti, alla fine la pista giusta, che ieri ha segnalato l'uomo a Napoli. Un tam tam sui social, la condivisione di video appelli e foto su ogni piattaforma.

Un gruppo di persone lo ha riconosciuto nei pressi della Galleria Principe Umberto e ha avvisato i famigliari che sono andati a prenderlo.

La vicenda si è dunque conclusa a lieto fine, tra i festeggiamenti della famiglia finalmente unita.

«Ringraziamo tutti per l'aiuto in questi giorni. Abbiamo ritrovato Agostino dopo 6 lunghi giorni. Sta a casa più che bene. Vogliamo ringraziare tutti, ma dico tutti per aver diffuso la notizia di aiutarci. Finalmente una mega gioia per tutti noi. Grazie grazie grazie. Agostino era ad Ischia».