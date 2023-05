Gli studenti del classico ricordano Plinio, nel bimillenario della nascita

Morì sulla spiaggia di Castellammare, sopraffatto dai gas e dalle polveri dell’eruzione. Era arrivato a Stabiae con il desiderio di aiutare e soccorrere la popolazione colpita dall’immane catastrofe dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.c.. Plinio il Vecchio è stato ricordato ieri, giovedì 4 maggio, nel liceo che porta il suo nome sin dalla sua istituzione nel 1918. Al Liceo Classico “Plinio Seniore” si sono aperte le celebrazioni per il bimillenario dalla nascita di Plinio il Vecchio, che si associano ad eventi e celebrazioni in tutta Italia. Presso l’Aula Magna del liceo classico, l’evento dal titolo “Il pathos della conoscenza e del mistero”, è servito per esplorare la figura del grande scienziato umanista attraverso i punti di vista di studiosi e archeologi. Dopo i saluti di benvenuto della dirigente scolastica, Fortunella Santaniello, si sono alternati gli interventi di Carmen Matarazzo, Presidente dell’Associazione Certamen Plinianum, e di Anna Esposito, Presidente FIDAPA.

Tra i momenti più salienti la lettura da parte dell'archeologo Gianmatteo Matullo, della lettera del nipote Plinio il giovane a Tacito che ha permesso di ricostruire quanto avvenuto in quei tragici momenti restati nella storia dell'umanità. Una messainscena resa ancor più interessante dai contributi digitali forniti dal Mav di Ercolano che ha ricreato il dramma dell'eruzione del Vesuvio proprio dalla prospettiva del documento lasciato da Plinio il Giovane. Luigi Vicinanza, direttore del museo multimediale, ha spiegato il passato raccontato in chiave futura. Il professore Flavio Russo si è soffermato, invece, sulla rotta verso Pompei di Plinio il Vecchio.

All’incontro, moderato dal professore Pierluigi Fiorenza, è seguita una performance degli alunni del liceo “Plinio Seniore” che hanno intonato un brano moderno dal messaggio universale, e rievocato ambientazioni dell'epoca all'interno delle aule e degli altri spazi del liceo.