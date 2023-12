Circumvesuviana, ecco il treno di Natale: l’opera d’arte realizzata dal writer «redento»

Un moderno Babbo Natale che porta un messaggio di speranza e fiducia nel mondo, aiutato da elfi e folletti dotati del “terzo occhio”, che rappresenta la Provvidenza. È un’opera realizzata in tempi record (per non sottrarre materiale rotabile all’azienda e non creare disagi all’utenza) quella di Ciro Iacomino, in arte Pluto, per conto di Eav su un treno della Circumvesuviana. Si tratta del “treno di Natale” che il writer napoletano ha ideato dopo un vivace scambio di opinioni a mezzo social tra lui e il presidente Eav Umberto De Gregorio.

Pluto, infatti, è stato dieci anni in carcere.

Quando è uscito ha spiegato subito su Instagram che aveva intenzione di “dedicarsi” a un treno della Circumvesuviana come faceva in passato, quando imbrattava i convogli con i suoi graffiti illegali. De Gregorio ha intercettato il suo post, ha pubblicamente denunciato l’episodio ma poi è stato contattato da Iacomino che gli ha spiegato di essere cambiato, di non voler fare nulla di illecito, di voler donare la sua arte alla Circumvesuviana. E così è scoppiata la pace: Pluto ed Eav si sono accordati per un’opera d’arte ufficiale, peraltro realizzata gratuitamente.

«Questo treno rappresenta il prosieguo di un dialogo aperto tra EAV ed i writers affinché si riesca a regolamentare, sui treni più datati, un’attività che per anni è stata demonizzata a causa degli elevati costi sopportati dall’azienda per la rimozione dei graffiti, nonché per il disagio provocato ai viaggiatori. Così come già avviene per i murales, EAV crede nell’espressione di qualsiasi forma d’arte, compreso i graffiti, l’importante è che questi vengano autorizzati e realizzati in totale sicurezza », spiega Umberto De Gregorio . L’opera si intitola Reborn Hope ed è stata presentata all’officina di Ponticelli della Circumvesuviana.