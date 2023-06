Casoria: colto da un malore, muore in piazza San Paolo

È stato colto da un malore dopo essere uscito dalla palestra. Sotto choc la città per la morte di un uomo di 55 anni, deceduto nei pressi di piazza San Paolo. L'episodio si è verificato intorno alle 20, le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno accertato che è deceduto per cause naturali. L'uomo era molto conosciuto in zona, forte il cordoglio degli amici e sui social.