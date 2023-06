Corruzione per le concessioni del trasporto: niente processo per Iasuozzo e De Simone

Corruzione per le concessioni nel trasporto via mare: archiviate le posizioni per diversi indagati. Era stata inizialmente accusata di aver partecipato ad alcuni episodi di corruzione, ma ha dimostrato la sua totale estraneità ai fatti, la dirigente regionale Lorella Iasuozzo. Assistita dagli avvocati Arturo ed Errico Frojo, Lorella Iasuozzo era stata inizialmente sospesa dal suo incarico in Regione, salvo poi essere reintegrata nei giorni scorsi in seguito al decreto di archiviazione delle accuse mosse nei suoi confronti e già annullate dal Riesame.

Accuse cancellate anche per l'ammiraglio in pensione Antonino De Simone, anche lui coinvolto nella fase iniziale e mai sottoposto a misura cautelare. Per lui, assisisto dall'avvocato Manuela Palombi, è arrivata l'archiviazione insieme alle posizioni di Lucio Esposito e Felice Farfalla.