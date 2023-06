Noleggiatore portava turisti a Positano ma era abusivo: denunciato

Portava turisti da Sorrento a Positano. Conducente di una vettura con la sigla Ncc (noleggio con conducente) bloccato e denunciato. Alla pattuglia di agenti della polizia stradale di Sorrento che lo hanno fermato per un controllo ha prima tentato di giustificarsi, poi ha dovuto ammettere di non avere alcuna autorizzazione e nessun tipo di documento per giustificare la sua attività. È scattata la denuncia, seguirà una pesante multa. I turisti hanno dovuto cercare un servizio alternativo per raggiungere la loro meta.

La settimana scorsa altri due conducenti furono bloccati e denunciati a Sorrento. È un fenomeno molto diffuso nelle costiera Sorrentina e Amalfitana, con un deciso incremento nel periodo estivo, a cominciare da giugno.

Gli esperti calcolano che ci siano 250 tra tassisti e conducenti di auto pubbliche operano in questa zona senza alcuna licenza e a danno di quanti pagano tasse e subiscono una concorrenza sleale. Spesso gli abusivi riescono ad accaparrarsi più corse offrendo prezzi bassi che i regolari non si possono consentire a causa del volume di spese che devono affrontare.