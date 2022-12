Disoccupato aggredisce la sindaca di Arzano: nel mirino anche esponenti dell'amministrazione

Aggredita la sindaca di Arzano, Vincenza Aruta, e componenti della giunta comunale. La violenza, avvenuta nella centralissima piazza Raffaele Cimmino, ad opera di una persona già nota alle forze dell’ordine, è stata resa pubblica e stigmatizzata dalle forze politiche del centrosinistra che hanno immeditamente espresso solidarietà alla prima cittadina e ai componenti dell’amministrazione. L'atto condannato anche dalla minoranza.

«Esprimiamo solidarietà alla sindaca e ai suoi collaboratori per la vile e ignobile aggressione ad opera di un soggetto già recidivo ad azioni di tal genere – si legge in un comunicato dei partiti di maggioranza - La sindaca e alcuni componenti della giunta comunale sono stati oggetto di insulti e sconclusionate invettive diffamatorie. Il soggetto, munito di forbici, ha poi rivolto il proprio disagio e rancore all’albero di Natale in piazza, tagliandone le decorazioni. L’amministrazione ha prontamente riparato i danni cagionati all’albero. Condanniamo il vergognoso atto perpetrato ai danni delle istituzioni e alla città di Arzano».

Il primo cittadino ha presentato formale denuncia-querela alla tenenza dei carabinieri di Arzano. I militari hanno prontamente identificato l’aggressore nei confronti del quale è stata inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.