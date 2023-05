Nella tarda serata di ieri ad Acerra i carabinieri di Casalnuovo sono intervenuti in una pizzeria di via Perlasca per una rapina.

Poco prima due persone con volto coperto, armati di pistola e coltello, si sono fatti consegnare l’incasso per poi fuggire. L'assalto durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli.