Festa scudetto a Casoria: auto sulla folla, grave ragazza di vent'anni

All'1.30 a Casoria, in via Pio XII, una Fiat Stilo è finita sul marciapiedi davanti alla caserma dei carabinieri travolgendo quattro persone che stavano passeggiando durante la festa scudetto del Napoli. L’uomo alla guida ha abbandonato l’auto per fuggire a piedi.

Analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari hanno rintracciato e denunciato il conducente della vettura: è un 43enne di Casoria.

Le quattro vittime - di età compresa tra i 20 e i 31 anni - sono state trasferite negli ospedali Cardarelli di Napoli, San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e Villa dei Fiori di Acerra. Una ragazza di 20 anni si trova ancora ricoverata presso l’ospedale di Frattamaggiore in codice rosso con trauma cranico ed emorragia celebrale: è in pericolo di vita. La Fiat Stilo, regolarmente assicurata, è stata sequestrata.