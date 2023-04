Flashmob ad Arzano contro il racket: «Giovanni, il commerciante che ha denunciato, non resterà solo»

Flashmob contro il racket ad Arzano. Il Comitato di liberazione dalla camorra - Area Nord di Napoli, alle 17 dell’undici aprile, sarà in piazza Sant’Agrippino: «Giovanni, il commerciante che ha denunciato il pizzo non resterà solo». È questo il grido che sarà lanciato in uno dei fulcri principali della città.

L’obiettivo è far sentire la propria vicinanza al commerciante, ma anche sensibilizzare coloro che ancora non hanno denunciato: «Ci mobilitiamo e accendiamo un riflettore. Giovanni ha denunciato. Per un imprenditore che denuncia, tanti altri, in questi giorni, stanno pagando il pizzo imposto dai clan nell’area metropolitana di Napoli ed è necessario mettere in campo tutte le iniziative possibili per far sì che siano sempre di più coloro che denunciano gli estorsori».

Il Comitato di liberazione dalla camorra dell’area a nord di Napoli è pronto «per preparare le prossime iniziative proprio nel locale preso di mira, il Bar Bellagio in via Atellana, di fronte al Mercatone».