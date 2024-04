G7 Capri 2024, sbarcano 400 uomini per la sicurezza dei Grandi del mondo

Cominciato all'alba lo sbarco e la sistemazione a Capri dei 400 uomini che garantiranno la sicurezza dell'isola azzurra durante il vertice G7 dei ministri degli Esteri. Carabinieri, poliziotti, guardia di finanza e forze speciali stanno prendendo posizione intorno alla zona rossa nell'area dove di trova l'hotel Quisisana, sede del meeting. Gli uomini delle forze dell'ordine sono sistemati negli alberghi dell'isola.

La zona è pedonalizzata intono al Quisisana è pedonalizzata, tra via Camerelle, via Cerio e via Serena accesso consentito previo controllo ai varchi per residenti e attività commerciali. Sulle strade carrozzabili da Marina Grande vige il divieto di circolazione per i mezzi commerciali dalle 9 alle 12.