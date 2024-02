Gragnano, sequestrati sette fucili da caccia e 200 cartucce

Sette fucili da caccia provento di un furto commesso in un'abitazione appena qualche giorno fa. Nascosti in sacchi di nylon e in uno zaino mimetico. La scoperta a Gragnano, lungo via Caprile.

Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della stazione locale hanno notato le sacche a ridosso di un fondo agricolo senza recinzione. A prima vista sembravano rifiuti ma i militari hanno voluto verificare con maggiore attenzione. All'interno sette carabine per la caccia e circa 200 cartucce di vario calibro a palla spezzata. Le armi, perfettamente oliate e funzionanti, sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue.