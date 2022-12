In penisola sorrentina un villaggio di Babbo Natale «speciale»

Un luogo incantato e magico in cui i bambini hanno la possibilità di incontrare allegri elfi pronti a prenderli per mano per realizzare insieme piccoli lavoretti mentre ascoltano le affascinanti storie legate alla tradizione delle feste. A Piano di Sorrento apre un Villaggio di Babbo Natale decisamente speciale. Santa Claus, così come tanti dei folletti che accolgono adulti e piccini, sono persone con disabilità che partecipano alle iniziative della cooperativa sociale Alma.

Il villaggio natalizio è allestito presso il Centro riabilitativo equestre «Madonna di Roselle», di via Artemano 12, ai Colli di San Pietro. Qui è possibile far visita all'accogliente casa di Babbo Natale, una stanza dedicata all'ascolto dei desideri dei cuori di tutti i visitatori ed alla spedizione della classica letterina. Ogni lettera in partenza, viene sigillata con un timbro postale speciale, un annullo non disponibile da nessun’altra parte.

Ma la magia del villaggio vuole coinvolgere proprio tutti. I più grandi potranno, oltre che godere del singolare fascino di questo luogo incantevole, e dell'accogliente atmosfera ricreata grazie all'installazione di «luccicose» luminarie, degustare le tipiche leccornie natalizie. Ci sarà anche la possibilità di apprezzare la prelibata «PizzAlma».

Babbo Natale e i suoi aiutanti non vedono l'ora di spalancare le braccia ed accogliere calorosamente adulti e bambini nella fiaba che viene rappresentata. Il villaggio è aperto a tutti e l’accesso è gratuito. Il villaggio è aperto nei giorni 11 e 18 dicembre.