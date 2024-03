Ieri in serata i carabinieri della stazione di Villaricca sono intervenuti in via Corigliano 15 per un incendio in un'abitazione al piano terra.

Il rogo, di grandi proporzioni, ha arrecato danni ingenti alla struttura. Nessuna persona ferita ma un cane, rimasto bloccato all'interno dell'appartamento, è morto.

Indagini in corso per chiarire dinamica, non si esclude che il rogo sia stato innescato da una stufa a gas.