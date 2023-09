Incendio sul Vesuvio: sul posto vigili del fuoco e due elicotteri

Ancora fiamme sul Vesuvio, versante Torre del Greco, nella stessa zona in cui sono divampati i tre importanti roghi dello scorso 7 settembre. Allertati dalle associazioni e dagli attivisti del posto, sono già intervenuti i vigili del fuoco che stanno domando le fiamme. La zona interessata è l’area silvestre tra via Ruggiero e via Boccea.

«Si è scatenato un altro rogo - ha detto Raffaele De Luca, presidente dell’Ente parco nazionale del Vesuvio - nella stessa zona dei giorni scorsi, ma si tratta di un nuovo focolaio. Sono già a lavoro squadre di uomini a terra e un elicottero, stiamo valutando se è necessario l’intervento di un canadair».

Presente sul posto anche Gerardo Borriello, presidente dell’associazione «Oasi fondiaria Vesuvio». «Non si può capire, adesso, l’origine del luogo - ha detto - anche se le condizioni atmosferiche non aiutano. È un periodo particolare, bisogna restare all’erta».