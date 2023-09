Paura a San Salvatore Telesino, a fuoco azienda che produce detersivi

Paura e apprensione questa mattina a San Salvatore Telesino dove intorno alle 8 un incendio - la colonna di fumo è visibile da tutta la valle Telesina - ha interessato il capannone di un’azienda, la Cerulo Srl, che opera nel settore dei prodotti per la pulizia della casa e detersivi ad uso domestico. Secondo una prima ricostruzione, sul posto sono subito accorsi i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e la polizia di Stato di Telese Terme, al suo interno vi erano anche alcune persone che però sono riuscite ad uscire senza problemi prima che le fiamme divampassero. A lavoro anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme mentre sono ben ben tre, le squadre di caschi rossi provenienti dal comando provinciale di Benevento. Da quando si apprende la natura del rogo dovrebbe essere quella accidentale. Le operazioni di spegnimento, viste le fiamme, non sono affatto semplici e potrebbero protrarsi per diverse ore.