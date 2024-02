Continuano senza sosta e senza risparmio di uomini e mezzi, la ricerche di Antonella Di Massa, la donna di Casamicciola Terme, della quale non si hanno più notizie dal pomeriggio di sabato scorso. Forze dell'ordine, protezione civile e volontari, da giorni battono incessantemente ogni angolo del territorio isolano sul quale presumibilmente la 51enne ha fatto perdere le sue tracce, dopo essere stata inquadrata per l'ultima volta dalle telecamere della chiesa di Succhivo, frazione del comune di Serrara Fontana e quindi a poche centinaia di metri dal borgo di Sant'Angelo.

Ma nonostante le motovedette fatte uscire a pattugliare la costa, le squadre di ricercatori con i cani molecolari, i droni guidati dall'istruttore pilota Maurizio Bernocchi e i continui sorvoli degli elicotteri, della Antonella Di Massa non c'è traccia. O per essere più precisi, forse qualche traccia lasciata dalla scomparsa è stata rinvenuta.

Forse, perchè non vi è certezza che quelle bucce di banana e scarti di altri altri generi alimentari ritrovati, siano effettivamente i resti - secondo le informazioni raccolte presso il negozio dove per l'ultima volta è stata fisicamente notata Antonella - degli ultimi generi da lei acquistati nella tarda mattinata di sabato scorso e quindi probabilmente trasportati in quello shopper di plastica che si vede fra le sue mani nell'ultimo fotogramma ripreso dalla videosorveglianza.

Non bastasse tutto quello che è stato messo in campo per ritrovarla, nella mattinata di ieri l'elicottero della Guardia di Finanza, equipaggiato con il termo scanner, ha effettuato diversi sorvoli. Ma anche questi hanno dato esito negativo. Le ricerche, a questo punto, sono andate avanti nella zona bassa dei cavoni di Succhivo sia con il supporto delle unità cinofile, sia da mare, con un mezzo della Capitaneria di Porto.

A quattro giorni dalla scomparsa, ieri i familiari della 51enne scomparsa hanno nel frattempo lanciato un nuovo appello, chiedendo «a chiunque potesse avvistare Antonella di non allontanarla e trattenerla fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Indossa pantaloni neri con stivaletti e giubbotto blu. Non ha con sé né soldi né documenti e potrebbe chiedere acqua non gassata e cappuccino senza cacao. È probabilmente in stato confusionale».