Capri, la Guardia Costiera di Capri soccorre natante in avaria al largo di Massa Lubrense

Avventuroso salvataggio in mare di un natante in difficoltà da parter della Guardia Costiera di Capri durante la scorsa notte mentre nelle acque intorno l’isola e nel golfo Infuriava una tempesta scatenatasi all’improvviso. Mare agitato, raffiche di vento con temporali e bombe d’acqua che avevano messo in difficoltà un’imbarcazione a vela con a bordo un diportista che navigava in prossimità di Massa Lubrense. Immediatamente dopo aver ricevuto la segnalazione dalla Sala operativa della Direzione Marittima di Napoli i militari della Guardia Costiera di Capri sono usciti con la motovedetta CP829 di Circomare Capri, coordinata dalla stessa Direzione marittima, per recarsi nel tratto di mare indicato e prestare soccorso all’imbarcazione in difficoltà che a causa dell’improvvisa tempesta aveva avuto danni e un’importante avaria alla parte elettrica che aveva messo fuori uso gli apparati di bordo.

Lo skipper, un cinquantenne che stava navigando verso il porto di Napoli, si è trovato in balia delle onde che mettevano a rischio la sua vita e l’imbarcazione che rischiava di andare a picco, ma è riuscito a contattare fortunatamente tramite il suo telefono cellulare la Sala operativa della Direzione Marittima di Napoli che ha coordinato le operazioni di soccorso che da Napoli ha messo in moto tutta la filiera dei soccorsi coordinando le operazioni. Dopo l’intervento della Capitaneria di Porto di Capri l’unità in difficoltà è stata in breve tempo intercettata e condotta in sicurezza presso il porto di Sorrento, ove ha trovato ricovero presso uno dei pontili disponibili.