Incidente Amalfi, i figli di Adrienne in hotel a Massa Lubrense con il nonno arrivato in Italia

«I bambini sono in albergo perché è arrivato in Italia il nonno. Era stata offerta anche ospitalità in una casa famiglia ma sono state concordate con il padre le modalità di custodia dei due bambini». Lo ha detto il procuratore Giuseppe Borrelli parlando dei due figli minorenni - una ragazza di 12 anni ed un bimbo di 8 anni - della coppia di turisti americani rimasti coinvolti nell'incidente in mare, che ha provocato la morte della donna.

«In un primo momento sono intervenuti i servizi sociali del comune di Amalfi, poi c'è stata una opportuna interlocuzione costante con il padre dei bambini per stabilire eventuali provvedimenti urgenti da adottare ma poi è stata concordata una certa strada che mi sembra sia stata produttiva».