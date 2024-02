La penisola sorrentina si illumina di viola in omaggio alla gentilezza

Il Palazzo municipale di Sant’Agnello e quello di Meta si colorano di viola a simboleggiare il patto di partecipazione al progetto «Costruiamo Gentilezza» 2024 siglato insieme ai Comuni aderenti alla Rete Cug (Comitati Unici di Garanzia), istituita dalla Città metropolitana di Napoli con l’obiettivo di favorire la diffusione delle azioni a sostegno del benessere organizzativo, di promuovere le pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione.

Per quanto riguarda l'iniziativa di Sant'Agnello, alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipazione il sindaco, Antonino Coppola, e il suo vice nonché assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità, Maria Russo. «Per questa amministrazione – si legge nella lettera di trasmissione delle buone prassi da adottare – “Costruiamo gentilezza” è un progetto di comunità, che chiede il coinvolgimento di tutti coloro che pensano che la gentilezza sia un valore, che aiuti a vivere meglio, a creare legami, che generi bellezza e bene per chi la pratica e per chi la riceve, in tutti i contesti sportivi, scolastici, di gioco e familiari».

Tra le iniziative da concretizzare nel corso dell’anno vi è l’individuazione di un assessorato alla Gentilezza, il restyling del «Parco comunale della Gentilezza», iniziative di sensibilizzazione con le scuole attraverso attività ludiche ed educative, l’istituzione di una «Giornata nazionale della Gentilezza ai nuovi nati» intesa come momento di accoglienza istituzionale e il benvenuto nella maggiore età per i neo diciottenni.

Nei giorni scorsi anche l'amministrazione di Meta ha deciso di illuminare con luci viola la facciata del Municipio in omaggio alla gentilezza.

A Massa Lubrense, invece, nel fine settimana scorso a colorarsi è stato il belvedere del «Pennino» che offre una vista mozzafiato del golfo di Napoli.