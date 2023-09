La supplica a Pompei di ottobre presieduta dall'arcivescovo Baturi

Sarà presieduta dal segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, la Supplica di domenica 1° ottobre. Il rito solenne, come tradizione, avrà inizio alle 10.30, con la celebrazione della santa Messa, e terminerà con la recita della Supplica, alle 12 in punto. Nei giorni che precedono l'appuntamento, tanto atteso dai fedeli e dai devoti della Madonna, sono in programma, in Santuario, una serie di eventi e momenti di preghiera che li accompagneranno fino al giorno della Supplica. Da oggi, venerdì 22, infatti, alle 18, saranno recitati la Novena d'Impetrazione e il santo Rosario.

L'antivigilia della Supplica, venerdì 29, inoltre, si svolgerà il rito della Discesa del Quadro. A presiedere, sarà l'arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo. Sabato 30, Vigilia della Supplica, culmine della giornata sarà la Veglia Mariana che avrà inizio alle 20 e sarà animata, di volta in volta, dall'Ufficio della Pastorale Familiare e della Vita, dall'Ufficio della Pastorale Vocazionale e dall'Azione Cattolica Diocesana.

Domenica, 1° ottobre, si terrà la Supplica. Il rito solenne, interamente presieduto da monsignor Baturi, sarà trasmesso in diretta televisiva da Tv2000, l'emittente della CEI (canale 28 DDT, 157 Sky e 18 Tivùsat), e da Canale 21, l'emittente campana che da oltre trent'anni segue gli eventi e le celebrazioni del Santuario. Giuseppe Baturi, nato a Catania nel 1964 e ordinato presbitero nel 1993, è stato eletto alla sede Arcivescovile di Cagliari il 16 novembre 2019, per essere, poi, ordinato vescovo il 5 gennaio 2020. Dopo aver ricevuto la nomina di vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana il 26 maggio 2021, ha, infine, rinunciato, con la nomina di Segretario Generale della stessa CEI, il 5 luglio 2022. Per l'intero mese di ottobre, inoltre, Tv2000 trasmetterà, sempre in diretta televisiva, il «Buongiorno a Maria», dal lunedì al sabato alle 6.30, e la santa Messa delle 7 e delle 8.30, alle quali, il sabato e la domenica si aggiunge quella delle 19. Infine, ogni domenica, a partire dall'8 ottobre, Canale 5 trasmetterà la santa Messa delle 10.