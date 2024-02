Piano di Sorrento, legionella a scuola ma il sindaco rassicura: «Adottate utte le misure preventive»

Un caso di legionella è stato rilevato tra il personale di una scuola di Piano di Sorrento.

Il sindaco Salvatore Cappiello riferisce che sono state attivate da parte della dirigenza scolastica, in raccordo con il Comune e l'Azienda sanitaria locale, tutte le procedure previste. La situazione, costantemento monitorata, al momento non desta motivi di preoccupazione.

Inoltre, il primo cittadino di Piano di Sorrento ricorda come già in concomitanza dell'avvio dell'anno scolastico, nell'ambito delle attività programmate dall'Asl per la prevenzione del rischio di legionellosi, sono stati effettuati campionamenti in tutte le sedi scolastiche presenti sul territorio.