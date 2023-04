Marano, traffico di droga con i siciliani: muore in carcere il narcos Franco Greco

Franco Greco, condannato in via definitiva per traffico di stupefacenti sull'asse Marano-Palermo, è deceduto nel carcere di Parma, dove era detenuto. L'uomo, che secondo i suoi legali sarebbe stato stroncato da un infarto, era il papà di Giuseppe, condannato per l'omicidio di due rapinatori nel comune di Marano.

Stava scontando una pena a 14 anni di reclusione. La condanna era diventata definitiva da pochi mesi. Nel processo erano coinvolti anche personaggi di spicco della criminalità siciliani, tra cui alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro.

Franco Greco era invischiato anche in un altro procedimento giudiziario: poco meno di due anni fa, infatti, fu destinatario di una ulteriore misura cautelare, sempre legata al traffico di stupefacenti. La droga, in quella occasione, fu rinvenuta in un box e in un appartamento di Marano. Il figlio Giuseppe è detenuto da oltre due anni.