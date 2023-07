Al liceo Colombo, studenti premiati dai voti alla Maturità

E' già tempo di bilanci per le scuole superiori: terminati gli esami i dirigenti possono tirare le somme dell'anno appena terminato e proiettarsi nella programmazione del prossimo.

«Si confermano anche per quest’anno gli eccellenti risultati ottenuti dagli allievi del liceo Colombo agli Esami di Stato negli indirizzi Scientifico, Scienze umane, Linguistico e Artistico - dice la dirigente dell'istituto di Marigliano, Nicoletta Albano - L’impegno profuso e l’acquisizione di competenze maturate in diversi contesti, grazie all’ampliamento dell’offerta formativa, opportunamente incoraggiato dalla sensibilità e dalla particolare attenzione dei docenti verso le nuove istanze didattiche e metodologiche, ha permesso il raggiungimento di livelli elevati. Un sentito ringraziamento va ai presidenti e a tutti i commissari d’esame che hanno curato con estrema professionalità le varie fasi ed hanno sostenuto i candidati in questo momento importante del loro percorso scolastico», conclude Albano.

Ed ecco i risultati che confermano la qualità didattica raggiunta dalla scuola: sono 42 i 100 e lode, 38 i 100; in 47 si sono posizionati tra il 90 e il 99, 63 tra 80 e 89, 47 tra 70 e 79, 13 tra 60 e 69.