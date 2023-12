Marigliano, studenti in piazza con lo spettacolo contro la violenza

Hanno portato in piazza a Marigliano lo spettacolo messo su durante questa prima parte dell'anno scolastico: un “Concerto per la pace” che vuol dire no alla violenza in ogni sua forma dalla camorra ai femminicidi alle guerre.

La performace ha avuto un pubblico numeroso che ha apprezzato l'impegno degli studenti del liceo Colombo diretti del professor Massimo Arvonio che ha curato la regia e le coreografie.

La manifestazione è stata voluta dalla dirigente scolastica Nicoletta Albano e dalle vicepresidi Annamaria Russo e Anna Iovine. Sul palco e dietro le quinte più di cento ragazzi che hanno testimoniato l'impegno del liceo mariglianese nell'affrontare i temi dell'attualità.