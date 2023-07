Raid al bar con mazza da baseball: ai domiciliari

Gli era stato imposto l'obbligo di dimora a Telese Terme in quanto gravemente indiziato del reato di cessione di sostanze stupefacenti; ma lo ha violato, e in una modo talmente eclatante da non poter passare inosservato. L'uomo infatti, nel corso di un'operazione di polizia, è stato ritrovato insieme ad altri soggetti nel territorio del Comune di Puglianello mentre, utilizzando una mazza da baseball, distruggeva alcuni bicchieri all’interno del bar di un’area di servizio.

Così la precedente misura cautelare è stata tramutata dal Gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura guidata da Aldo Policastro, in quella, più afflittiva, degli arresti domiciliari, ritenuta più idonea a salvaguardare le esigenze di tutela del caso concreto, visto che l'uomo aveva mostrato un atteggiamento totalmente incurante degli obblighi impostigli. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Telese Terme.