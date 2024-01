Melito: domani la fiaccolata per Sasà, 17enne ferito da petardo

Domani pomeriggio alle 18.30 ci sarà una fiaccola per Sasà il giovane di Melito rimasto gravemente ferito dallo scoppio di un petardo la notte di capodanno. Ad organizzarla l’associazione “Trasparenza per Melito” insieme ai genitori del giovane. Il 17enne versa ancora in gravi condizioni ed è tuttora ricoverato all’ospedale La Schiana di Pozzuoli dove è stato trasportato d’urgenza la notte di San Silvestro dopo un primo soccorso all’ospedale san Giuliano di Giugliano. Il ragazzo è rimasto ferito insieme ad un amico, anche lui 17enne che ha riportato solo ferite alla mano. Il giovane ha subito un intervento, per fortuna per lui nulla di grave. Sasà nvece ha subito danni poi gravi. Il petardo infatti gli è esploso in pieno volto procurandogli ferite profonde tanti da ridurlo in fin di vita. Ora lotta tra la vita e la morte e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Sul web tantissimi post incitano alla sua guarigione e tanta sono stati i commenti che invitano alla preghiera per Salvatore. «Sasà è un ragazzo di 17 anni che la notte di capodanno è rimasto ferito da uno scoppio di un petardo insieme ad un suo amico e adesso sta lottando tra la vita e la morte in ospedale. La sua famiglia unitamente alla nostra associazione ha organizzato una fiaccolata per pregare per lui affinché si svegli per riabbracciarli e combattere per le sfide e difficoltà che lo aspettano - si legge su Facebook - Ma la fiaccolata ha anche l’intento di lanciare un messaggio di sensibilizzazione ai più giovani: non comprare, quindi non usate mai i botti illegali specie quelli inesplosi, perché il pericolo è sempre dietro l’angolo e il più delle volte si rischia la vita».

La fiaccolata partirà da via Don Raffaele Abete nei pressi dell’ufficio postale, da lì ci sarà un corteo in silenzio verso Via Roma direzione chiesa per poi fermarsi più avanti all’altezza dell’Associazione Santo Stefano.