Mugnano, scooteristi a folle velocità: sanzioni per 10 mila euro e mezzi sequestrati

Controvvenzioni per 10 mila euro e scooter sequestrati nella zona di Mugnano 2000. E' il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Mugnano nella zona della città, dove ormai da tempo, giovani scooteristi senza casco sfrecciano ad altissima velocità, soprattutto nelle ore notturne.

Una degli scooteristi oggetto dei controlli dei militari è stato denunciato. I destinatari delle sanzioni erano alla guida dei motoveicoli privi di casco e, in alcuni casi, di copertura assicurativa e targhe. In un caso l'adolescente non era abilitato alla guida del mezzo.