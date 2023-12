Sole365 apre a Casoria e rilancia la campagna «Sempre i più buoni del Natale»

Il 13 dicembre a Casoria un nuovo supermercato Sole365 aprirà le porte alle ore 9:00 in via Armando Diaz 106.

Immersi nella più magica delle atmosfere natalizie, tra addobbi festosi, idee regalo e tante selezionate bontà enogastronomiche, un nuovo Sole365 porterà i più buoni del Natale anche a Casoria. Sole365 è un supermercato che non prevede volantini, senza promozioni né offerte a scadenza. Solo prezzi bassi 365 giorni l’anno.

La rinomata esperienza de «La spesa. Tranquilli», lascia la libertà al cliente di acquistare solo quello senza inseguire le offerte e con la possibilità di poter scegliere anche tra gli oltre 2.000 prodotti a marchio Selex, simbolo di risparmio e qualità, ancora di più grazie all’iniziativa Spesa Difesa. Un supermercato rinomato non solo per il concreto risparmio che garantisce ai clienti, ma per l’accurata selezione dei Freschi e Freschissimi, per il lavoro attorno ai prodotti locali e di stagione e anche per il suo vastissimo assortimento di prodotti presenti nei suoi numerosi reparti, tra i quali spicca quello dell’Ortofrutta, neovincitore del premio Carrello ortofrutta d’oro nel contest realizzato da Speciale Frutta&Verdura. «Un’apertura in prossimità del Natale è un regalo per tutta la nostra comunità.» ha dichiarato Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di Ap Commerciale.

«Il nostro supermercato va oltre il semplice luogo di acquisto, ma aspira a diventare una vera e propria filosofia di vita per tutti coloro che lo scelgono.

L’attenzione che riserviamo al rispondere ai bisogni dei nostri clienti, si traduce in un assortimento ampio e soddisfacente e nella guida verso scelte alimentari consapevoli, basate sulle vere necessità quotidiane. Ci impegniamo ad offrire ogni giorno l’eccellenza, con grande coscienza rispetto a tutte le ricadute positive che il nostro operato può avere nel territorio.» continua Apuzzo. Concentrando la propria attenzione sui principi fondamentali della Dieta Mediterranea, il brand vanta collaborazioni con esperti dell'alimentazione, come i docenti del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per promuovere un approccio al mangiar sano e consapevole con una forte attenzione alla sostenibilità.

Per questo Natale poi, con la campagna «Sempre i più buoni del Natale», per il secondo anno consecutivo il brand campano si impegna a sostenere le famiglie bisognose della regione grazie all’iniziativa Spesa Sospesa, a cui l’azienda ha già donato 50.000 pasti, ma che permette a ciascun cliente, con soli 50 centesimi aggiuntivi sullo scontrino, in store e online su CosìComodo, fino al 7 gennaio 2024, di partecipare attivamente alla donazione, regalando un pasto in più a chi ne ha bisogno.