Nola, reflui da servizi igienici non autorizzati: scatta la denuncia

La vasca per la raccolta di reflui derivanti da servizi igienici era priva di documentazione per il lecito smaltimento. I carabinieri della stazione Forestale di Marigliano, nell’ambito dei controlli disposti dal Gruppo Napoli nei confronti di aziende che operano nelle pertinenze dei Regi Lagni finalizzati anche alla prevenzione del dissesto idrogeologico, hanno denunciato il titolare di una società che si occupa del commercio all’ingrosso ed al dettaglio di materiali edili nei pressi del lagno Gaudio che scorre nei pressi del Vulcano Buono in località Boscofangone prima di immettersi nell’asta principale dei Regi Lagni.

Durante la verifica infatti, i militari hanno constatato la presenza di una vasca di raccolta di reflui derivanti dai servizi igienici. Il titolare dell’attività però, su precisa richiesta dei militari, non è stato in grado di fornire nessuna documentazione relativa al lecito smaltimento dei rifiuti contenuti nella vasca né la documentazione attestante la tenuta stagna della stessa ed è stato deferito in stato di libertà per gestione illecita e abbandono di rifiuti. La vasca di raccolta è stata posta sotto sequestro penale. L'area è da tempo già interessata ad allagamenti che impediscono, in caso di pioggia, la regolare viabilità veicolare e da sempre zona di abbandono di rifiuti.