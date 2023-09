Caivano: due arresti per ​droga nel Parco Verde

Nello scorso pomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile, all’interno del Parco Verde del Comune di Caivano, passando in via Circumvallazione Ovest hanno notato due uomini che, a bordo di una vettura, si aggiravano davanti a un edificio scolastico.

In seguito al controllo del veicolo sospetto, il conducente è stato trovato in possesso di 11 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 5 grammi, 2 telefonini e 57 euro mentre, il passeggero in possesso di 180 euro suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio, evidente provento dell’attività delittuosa.

I poliziotti hanno quindi effettuato un ulteriore controllo presso i rispettivi domicili degli indagati. All’interno della prima abitazione perquisita sono stati rinvenuti ben occultati nella camera da letto alcuni involucri di marijuana; mentre nell’armadio della camera da letto dell’altra abitazione, oltre a 31 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 50 grammi, sono state rinvenute anche 18 stecche di hashish del peso complessivo di circa 90 grammi e un bilancino di precisione.

Per tale motivo, un 32enne di Maddaloni con precedenti di polizia anche specifici, e un 22enne di Frattamaggiore, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.