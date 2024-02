Stanotte, i carabinieri sono intervenuti a via Cavour dopo una segnalazione di un’auto incendiata.

Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme avevano danneggiato una Hyundai Atos lì parcheggiata. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio.

I carabinieri hanno avviato le indagini per far luce sulla vicenda.