Pozzuoli, manca infermiere: bambino affetto da Sma non può andare a scuola

«Presenterò un’interrogazione parlamentare per chiedere che sia fatta chiarezza sulla vicenda sconcertante del piccolo Lorenzo, bambino di 6 anni di Pozzuoli affetto da Sma che non può andare a scuola, l’istituto “Vittorio Emanuele” di Arco Felice, perché manca un infermiere specializzato che lo assista. E’ inaccettabile che in tutti questi mesi non si sia ancora riusciti a trovare una soluzione, tra la scuola e la Asl territoriale, per garantire a Lorenzo il diritto allo studio. Eppure le iscrizioni vengono effettuate con largo anticipo proprio per verificare eventuali esigenze speciali. Già lo scorso ottobre la madre di Lorenzo lanciò un appello per trovare una soluzione. Finora, come raccontato dai genitori di alcuni compagni di classe, ha dovuto provvedere la stessa signora a essere presente in classe per dare sostegno a suo figlio. E dopo tutti questi mesi nulla si è mosso. Encomiabile l’iniziativa dei genitori dei 180 alunni della scuola che hanno fatto saltare le lezioni ai loro figli in segno di solidarietà, con l’obiettivo di sollevare con forza l’indignazione per questa ingiustizia. Ma una soluzione va trovata immediatamente. Lorenzo e la sua famiglia non possono rimanere prigionieri dell’ottusità burocratica e dell’incompetenza di quanti avrebbero dovuto risolvere questo problema mesi fa».

Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha annunciato la presentazione di una interrogazione parlamentare al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.