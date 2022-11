Il pullman azzurro della polizia incontra i bambini: l'obiettivo è sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale

Prosegue la sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale per coinvolgere i giovani e diffondere ad affermare la «cultura della guida sicura». Nell’ambito delle iniziative volte a diffondere la cultura della guida sicura anche tra i più giovani, nella giornata odierna, presso l’Istituto Comprensivo 2 – Panzini di Castellammare di Stabia (NA), ha fatto tappa il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, allestito con le più innovative tecnologie, con a bordo personale della Polizia di Stato formato nella comunicazione per veicolare agli utenti della strada idonee condotte di guida sicura.

Alla giornata formativa hanno preso parte circa 80 alunni dell’Istituto ai quali l’equipaggio del Pullman ed il personale del distaccamento Polizia Stradale di Sorrento hanno mostrato le varie tecnologie, l’utilizzo e le finalità delle apparecchiature in dotazione come l’etilometro, il precursore e il telelaser, coinvolgendo i ragazzi in giochi a tema, filmati e cartoni animati per far capire quanto è importante guidare senza distrazioni ed in modo corretto.