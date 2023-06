Sant'Antimo, Varcaturo e Giugliano, carabinieri passano strade al setaccio: un arresto per furto

A Sant’Antimo, Varcaturo e a Giugliano i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio serale che si è protratto fino a tarda notte.

Durante le operazioni, a finire in manette un 37enne di Sant’Antimo già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era entrato in un esercizio commerciale a via Roma, nella cittadina di Sant’Antimo.

Aveva forzato la saracinesca e fatto in modo che rimanesse aperta posizionando un crick tra il pavimento e la lamiera. Il 37enne aveva trafugato pochi spicci dalla cassa per poi uscire.

Ma sull’uscio si è trovato davanti i carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato per furto.

Diversi i controlli in strada con due persone denunciate per guida senza patente mai conseguita con recidiva nel biennio. La verifica al codice della strada è proseguita con altre diverse sanzioni per un ammontare di circa 24mila euro e il sequestro di un veicolo. Due i ragazzi sorpresi con modiche quantità di hashish che saranno segnalati alla Prefettura di Napoli. In totale i Carabinieri hanno identificato 37 persone e controllato 24 veicoli.