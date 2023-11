Santa Claus Village a Casalnuovo: «Un abbraccio per tutti i bambini del mondo»

È tutto pronto per la cerimonia inaugurale del Santa Claus Village di Casalnuovo venerdì 1 dicembre. Presentato il progetto del Complesso La Fenice in conferenza stampa: grande soddisfazione della famiglia Alterio, artefice della realizzazione del parco, rappresentata al tavolo tecnico da Roberto, Claudio e Giulia. Orgoglioso di questa nuova idea imprenditoriale il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia che ha dichiarato: «Gli imprenditori sono capitani coraggiosi e Roberto Alterio è uno di questi. Una grande realtà in provincia di Napoli realizzata nella completa legalità. Stiamo facendo davvero qualcosa di importante per la città di Casalnuovo».

Monsignore Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, ha voluto impartire una speciale benedizione al Santa Claus Village: «Tra guerre e sevizie che attanagliano i bambini nel mondo, è bello vedere sorgere qualcosa che possa donare un sorriso a tutti i più piccoli. Un’iniziativa che approvo pienamente e a cui auguro un futuro di luce». Tra i relatori Roberto Huober, produttore di moda, che ha presentato il suo progetto di “sfilate inclusive” insieme alla modella Paola Chiuccarelli, la prima ad andare in passerella in carrozzina.

Il parco La Fenice con varie iniziative ha dimostrato particolare attenzione ai bambini “atipici”, argomento affrontato dal pedagogista Fabio Cedrola, così come intende lanciare un messaggio di salvaguardia nei confronti di natura e animali con progetti che verranno supportati dalla dottoressa Raffaella Perruno dell’Incoming Scuole del Complesso La Fenice. La dottoressa Rosa Praticò, rappresentante dell’Unicef, ha annunciato una grande giornata di solidarietà prevista per l’11 dicembre, giorno del “compleanno” del Fondo Internazionale dell’Infanzia, che vedrà il Santa Claus Village ospitare circa 400 bambini.

La conferenza, moderata dalla giornalista Mary D’Onofrio, si è conclusa con l’intervento del direttore generale Raffaele Veneziano che ha illustrato le aree tematiche del parco e gli eventi previsti per il periodo natalizio.