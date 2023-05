Studenti europei a Ottaviano, meeting su riciclo e sostenibilità

Si è concluso ad Ottaviano il meeting Erasmus:Progetto Oscar ( Objective Saving Climate and Resources) presso l’Isis de' Medici. Coordinato dalla professoressa Elvira Autieri, il meeting ha visto la partecipazione di scuole dei Paesi europei (Germania, Francia, Spagna e Finlandia) e si è basato sulla realizzazione di workshop che hanno messo in evidenza tutte le esperienze e i lavori svolti dagli alunni e dai docenti.

Il progetto è stato incentrato sulla sostenibilità tessile, ambientale e agricola, sulla coltivazione di vigneti e attività di pesca sostenibili, sullo spreco alimentare e turismo sostenibile, oltre che sul riciclo della plastica e sulla produzione di giocattoli con materiali riciclati.

Gli studenti sono stati prima in Germania, poi in Spagna, Francia e Finlandia, fino alla tappa ottavianese dove i ragazzi, guidati dai docenti in gruppi misti, si sono cimentati nella creazione di piccoli oggetti con materiale da riciclo, poi esposti durante il meeting tenutosi nella scuola diretta dal dirigente scolastico Vincenzo Falco. I lavori sono stati commentati dagli stessi studenti, anche attraverso la realizzazione di lavori multimediali.