Torre Annunziata, evade in bici, gira con un coltello in tasca: denunciato

Controllo ad alto impatto a Torre Annunziata. Ieri gli agenti del commissariato del posto hanno identificato 182 persone, di cui 53 con precedenti di polizia, controllati 108 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo; sono state, altresì, contestate due violazioni del codice della strada per guida con patente di categoria diversa e per mancata copertura assicurativa elevando sanzioni per 1887 euro.

In particolare i controlli sono avvenuti: in corso Vittorio Emanuele III, corso Umberto e nelle vie Caracciolo, De Simone, Cuparella, Pastore e Asilo Infantile.

Infine, gli operatori hanno controllato in via Asilo Infantile un uomo a bordo di una bicicletta elettrica il quale, dopo aver fornito generalità false durante le fasi dell’identificazione, si è dato alla fuga. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un coltello della lunghezza di 19 cm ed hanno accertato che lo stesso è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. L’uomo, 46enne con precedenti di polizia, è stato denunciato per evasione, resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.