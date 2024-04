Torre Annunziata, omicidio Francesco Immobile: un ergastolo e una assoluzione

Ad appena 17 anni organizzò un commando di killer per uccidere il nipote del pentito che aveva fatto condannare suo padre all'ergastolo. Ora, per l'omicidio consumato di domenica mattina sul sagrato della chiesa di Torre Annunziata è arrivata la condanna all'ergastolo per uno dei presunti killer appena 18enne all'epoca dei fatti, mentre è stato assolto l'altro imputato. Francesco Immobile fu ammazzato in un agguato di camorra domenica 12 settembre 2021, poco prima delle 13 nel piazzale della chiesa di Sant'Alfonso a Torre Annunziata, dove erano appena terminate le comunioni. I primi colpi di pistola furono esplosi davanti al monumento per le vittime innocenti di camorra, mentre il colpo di grazia fu inferto sotto ad un crocifisso.

Come richiesto dalla pm Valentina Sincero, che per la Direzione distrettuale Antimafia aveva coordinato le indagini della squadra mobile di Napoli e del commissariato di polizia di Torre Annunziata, la Corte d'Assise di Napoli ha condannato all'ergastolo Pietro Pallonetto, appena 18enne all'epoca dei fatti, accusato di aver preso parte a quell'efferato omicidio di camorra. Assolto per non aver commesso il fatto il 25enne Gaetano Izzo, arrestato di ritorno dalla Germania e ora scarcerato immediatamente. Assistito dall'avvocato Antonio Iorio, Izzo è riuscito a dimostrare la sua estraneità ai fatti.