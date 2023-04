Torre del Greco, arrestati marito e moglie per possesso di sostanze stupefacenti, denunciato anche un 52enne

Un servizio a largo raggio per i carabinieri della compagnia di Torre del Greco che hanno arrestato 2 persone e denunciata un’altra. A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio i coniugi Errico Montella e Maria Tortora. I militari della locale compagnia hanno perquisito l’abitazione dei 2 – entrambi percettori del reddito di cittadinanza – ed hanno rinvenuto e sequestrato 58 grammi di hashish e una dose di cocaina.

Inutile il tentativo di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra. Sequestrati anche diverso materiale per il confezionamento della droga e la somma di 665 euro ritenuta provento del reato. Denunciato, durante un’altra perquisizione domiciliare, un 52enne del posto. Nell’abitazione dell’uomo i carabinieri hanno trovato 21 grammi di hashish suddiviso in 5 panetti e un bilancino di precisione.