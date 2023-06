Torre del Greco, l'ira dei residenti per la mancata raccolta: rifiuti in fiamme

Roghi di rifiuti non raccolti in alcuni punti di Torre del Greco. Quest’anno la «saga dei sacchetti bruciati» è cominciata in viale Castelluccio nel centro storico, davanti al parco in fondo al viale che comprende numerosi condomini e i cui rifiuti si accumulano, secondo le norme della raccolta differenziata, in un casotto davanti al cancello.

I residenti ieri sono stati svegliati da una coltre di fumo e un olezzo acre insopportabile. Cumuli di immondizia erano stati dati alle fiamme da sconosciuti perché non erano stati raccolti. Il tutto per evitare che nelle ore più calde i sacchetti, presenti lungo tutta l’arteria della principale via Diego Colamarino, cominciassero a emanare cattivi odori, come d’abitudine qualcuno ha pensato bene di dargli fuoco. Non considerando il danno maggiore di inquinamento ambientale a causa della diossina che si sprigiona dai roghi e provodanni alla salute dei cittadini.