Traffico aereo su Napoli nord, il sindaco di Calvizzano si scaglia contro Gesac e Enac

Caos nei cieli di Napoli nord, inquinamento acustico e ambientale. Anche il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, scende in campo a sostegno della battaglia avviata ormai da mesi dai comitati No Fly zone e Cieli liberi per Napoli nord. Il primo cittadino, senza ricorrere a giri di parole, si scaglia contro Gesac e Enac. Il cambio di rotte, attuato nei mesi scorsi dai responsabili dello scalo napoletano, che doveva terminare a fine agosto, è stato prorogato fino al 4 ottobre.

"Nelle ultime ore abbiamo appreso con grande amarezza che Gesac ha prorogato i sorvoli sull’area nord di Napoli fino al prossimo 4 ottobre - tuona Pirozzi - La tratta sperimentale che da mesi sta causando disagi, trambusto e inquinamento ambientale non cesserà di esistere.

Siamo esterrefatti dal comportamento posto in essere da questi organismi, quali Gesac ed Enac che, senza tenere conto di nulla, impongono decisioni calate dall’alto. Siamo chiamati a tutelare la salute dei nostri cittadini, quindi rinnovo il mio appello affinché tutti i sindaci dei territori interessati si siedano intorno ad un tavolo e intraprendano iniziative congiunte. Solo uniti, decisi e compatti possiamo far sentire la nostra voce. Alla terra dei fuochi, ai miasmi dei rifiuti - aggiunge il primo cittadino - e all’inquinamento ambientale sull’area nord di Napoli si aggiunge anche l’inquinamento prodotto dagli aerei. I nostri territorio oramai sono diventati i luoghi dei veleni".