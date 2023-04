Vento forte, rientra a Napoli una nave diretta a Capri

La motonave della Caremar "Isola di Procida" partita da Napoli alle 17.25 con a bordo 148 persone e circa trenta veicoli è arrivato a Capri all'incirca alle 18.15 rispettando gli orari di marcia nonostante le condizioni meteo marine avverse con vento teso di circa 20 nodi da nord/nord-est.

I problemi al traghetto si sono presentati però all'ingresso del porto di Capri nello scalo marittimo di Marina Grande dove il comandante della nave durante le fasi di manovra per l'ingresso e l'ormeggio in porto a causa del forte vento e del mare agitato ha trovato notevoli difficoltà. Quindi ha ritenuto che non ci fossero le condizioni di sicurezza e ha deciso dopo essersi reso conto di non poter attraccare e di dover lasciare il porto di Capri per fare rientro a Napoli con a bordo passeggeri e veicoli.

Nel corso delle manovre sono stati anche sfiorati alcuni gozzi che erano fermi nel porticciolo e le cause che hanno portate a tale decisioni vanno ricercate nell'impossibilità di calare il portellone ed assicurare l'ormeggio alla banchinella, l'approdo più porto che ha costretto il comandante che era in contatto con la Capitaneria, che da terra ha supervisionato le operazioni, di rinunciare all'ormeggio e rientrare a Napoli riprendendo la navigazione verso calata di Massa.

All'arrivo a Napoli la stessa compagnia per evitare il pernottamento dei passeggeri si è attivata per trasferirli su un mezzo veloce che li riporterà sull'isola e stante le caratteristiche dell'aliscafo potrà più agevolmente effettuare le operazioni di ormeggio, grazie anche alle ridotte dimensioni dello scafo.