Villaricca, banditi assaltano panificio e portano via contanti. Furti anche a Marano

Banditi scatenati nella notte nel comune di Villaricca. Assaltato un rivenditore (Panimer) di prodotti da forno. Serranda divelta, poi i malviventi sono scappati portando con sé - dopo averli asportati dalla cassa automatica - circa 1500 euro in contanti.

Una notte "rovente", sotto il profilo dei furti, anche nel limitrofo comune di Marano, dove si registrano due furti in altrettanti appartamenti, sempre di notte, per un bottino di poche centinaia di euro, qualche monile ed elettrodomestici. I fatti in via Marano-Quarto e in via Padreterno.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale compagnia.