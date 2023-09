Villaricca, ladri in azione al supermercato: in fuga con la cassa

Banditi in azione a Villaricca e assalto al supermercato in piena notte. I malviventi hanno fatto irruzione in un market-macelleria del centralissimo corso Europa. I ladri sono riusciti ad asportare la cassa e a scappare con il contante che vi era all'interno.

I proprietari della struttura commerciale hanno allertato le forze dell'ordine. I carabinieri della stazione di Villaricca stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Pochi giorni, analogo raid in un altro esercizio commerciale del territorio. I militari dell'Arma sono sulle tracce dei malviventi, ben ripresi da alcune telecamere installate in zona.