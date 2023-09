Turnover in giunta e un nuovo presidente del Consiglio comunale da eleggere. Il sindaco Giacomo Pirozzi, in carica da oltre due anni e mezzo, vara il terzo rimpasto della sua gestione. Maria Luisa Ferrigno, ormai dimissionaria presidente dell'assise cittadina, entra nella squadra di governo della città al posto di Emma Trinchillo, che cede alla Ferrigno anche il ruolo di vicesindaco. Alla Ferrigno, inoltre, sono state assegnate le deleghe all'edilizia scolastica e al trasporto scolastico.

Esce dalla giunta anche Oscar Pisani, candidato sindaco nel 2020. Al suo posto Giovanna Bianco, che ottiene la delega alle politiche sociali. Il nuovo presidente dell'assise cittadina, chiamato a sostituire la Ferrigno, sarà eletto nei prossimi giorni. Nel precedente rimpasto, varato poco più di un anno fa, Pirozzi aveva dato spazio a Oscar Pisani, che nel 2020 era candidato sindaco contro Pirozzi ma con il quale aveva poi trovato un'intesa politica, e a Vincenzo Trinchillo. In una fase precedente, il primo cittadino aveva premiato Luciano Borrelli, attuale consigliere metropolitano, con deleghe pesanti come quella ai lavori pubblici.

A Calvizzano, comune con poco più di 12mila anime, gli eletti nel civico consesso - come previsto dal testo unico degli enti locali - possono assumere la carica di assessore senza perdere il ruolo di consigliere. Tale possibilità consente ai sindaci, nelle varie fasi del loro mandato elettorale, di alternare e premiare di volta in volta rappresentanti del Consiglio comunale e gli esponenti dell'esecutivo.

«Rivedere in progress la distribuzione e l'assegnazione delle deleghe ai componenti della maggioranza spiega il sindaco Giacomo Pirozzi - non risponde soltanto ai principi costituzionali di efficacia ed efficienza ed in generale a quelli di buon andamento della pubblica amministrazione ma migliora, rafforza e rilancia tutta l'azione programmatica della squadra di governo. Daremo a tutti la possibilità - aggiunge il primo cittadino - di impegnarsi ancor di più per il paese. Sono certo che i nuovi ingressi sapranno svolgere al meglio l'incarico ricevuto dando un impulso forte all'attività amministrativa dell'Ente, così come già hanno fatto nel corso dei mesi precedenti da consiglieri comunali. Ringrazio i consiglieri Trinchillo e Pisani per l'impegno profuso in veste di assessori».

La squadra di governo è, come annunciato nei giorni scorsi da Pirozzi, su alcuni importanti questioni, in primis la caserma dei carabinieri, oggetto di un provvedimento di sfratto. Pirozzi ha sollecitato l'intervento di prefettura e Viminale per ottenere parte dei fondi, da dare ai titolari dell'immobile, che servirebbero ad interrompere le procedure. Ad oggi, tuttavia, non si registrano passi in avanti. Completata, invece, la prima fase dei lavori per la realizzazione di una pista di pattinaggio e una palestra all'aperto adiacenti la villa comunale.