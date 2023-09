Monte di Procida, arrestato figlio violento: 15mila euro in quasi quattro anni di maltrattamenti

15mila euro in quasi 4 anni di minacce e violenze. Figlio violento arrestato dai Carabinieri a Monte di Procida, dopo l'ennesima richiesta di denaro ai genitori minacce, insulti e botte dal 2019. Richieste quotidiane di denaro per acquistare droga e una sola scelta possibile. Per anni due genitori hanno subìto la violenza del figlio 33enne, sborsando complessivamente quasi 15mila euro. Le pretese spaziavano dai 50 ai 100 euro, fino addirittura a toccare somme di 2mila euro.

Ieri sera l’ennesima richiesta ma questa volta le due vittime hanno avuto la forza di dire “no”. Un “no” che non è bastato a sedare la tossicodipendenza del 33enne. L’uomo ha aggredito padre e madre, anche con un bastone di legno. Ha spaccato loro il cellulare, poi ha frantumato la televisione. Ha mandato in frantumi mobili, piatti e tutto quello che gli capitava a tiro. Con la forza della disperazione, i genitori hanno chiesto aiuto ai Carabinieri. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati quelli della sezione radiomobile di Pozzuoli e quelli della stazione di Monte di Procida.