Scommesse, la protesta in piazza dei gestori: «Riapertura e ristori immediati»

Giovedì 4, dalle ore 9.30 alle 13, è in programma una manifestazione organizzata dalla Agsi (Associazione gestori scommesse Italia), in collaborazione con la confederazione “GiocareItalia”, davanti alla sede Rai di Napoli, in viale Marconi, per sollecitare provvedimenti in favore di negozi di gioco, noleggiatori di slot machine, punti di gioco sportivo e ippico, sale bingo, sale dedicate slot e totoricevitorie.

APPROFONDIMENTI L'EDILIZIA Napoli, il mercato immobiliare più forte del Covid: «La... LA CRISI Napoli, gli operatori del turismo tornano in piazza: «Subito... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, De Luca avverte i giovani: «Senza mascherina?...

Le richieste, indicate dal presidente della Agsi Pasquale Chiacchio, sono: pronta riapertura di tutte le attività del settore giochi legali; ristori congrui per tutto il periodo di chiusura imposto dal Dpcm per l'intero settore dei giochi legali; apertura di un tavolo di confronto con il Governo per il riordino dell'intero settore; tutela contro il gioco illegale.

Sottolinea Chiacchio: «È sconcertante che il governo proroghi la chiusura del settore dei giochi legai malgrado il rispetto dei protocolli sanitari e impedisca l'esercizio dell'attività imprenditoriale con gravi conseguenze sulla sopravvivenza delle stesse attività che garantiscono i livelli occupazionali. Il nostro compito è tutelare tutti gli imprenditori, i lavoratori dipendenti e gli addetti del settore giochi legali che chiedono di riprendere il loro lavoro e vedere garantita la loro dignità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA