Al via il Napoli Pizza Village 2018: migliaia di appassionati sul lungomare

Venerdì 1 Giugno 2018, 23:48 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 23:48

Da regina della tavola, la pizza è diventata anche la regina delle serate napoletane. È iniziata con il botto l’ottava edizione del Napoli Pizza Village, la più grande festa dedicata al cibo preferito dai napoletani e non solo. In migliaia tra famiglie, ragazzi e tanti turisti si sono dati appuntamento sul lungomare Caracciolo, dove ad aspettarli c’erano 50 tra le pizzerie più rinomate del territorio, 600 pizzaioli all’opera, su una superficie di oltre 30 mila metri quadrati.«Quest’anno puntiamo al milione di presenze. La prima serata è stata un successo con migliaia e migliaia di ingressi. C’erano persone che aspettavano davanti ai cancelli prima ancora che la manifestazione cominciasse. Sembrava l’ultimo dell’anno!», ha commentato soddisfatto Alessandro Marinacci, uno degli organizzatori del Napoli Pizza Village.Non si sono fatti scappare l’opportunità di una bella pizza nella splendida cornice del lungomare, neanche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania, arrivato mano nella mano con il nipotino, ha fatto una passeggiata, scherzando e facendosi selfie con pizzaioli e clienti. «Un po’ di tempo fa fecero una campagna contro la pizza napoletana. Dicevano che fosse cancerogena. Allora ho detto al pizzaiolo di farmene una bella bruciata bruciata», ha scherzato con un amico. «Un evento importantissimo – ha commentato, invece il sindaco di Napoli – da tutti i punti di vista: da quello economico, dell’immagine, per i turisti, per rafforzare il brand pizza-lungomare e quindi la città di Napoli. La pizza vuol dire tutto per questa città. Poi dopo che è stata dichiarata patrimonio dell’Unesco, la pizza e l’umanità sono un'unica cosa».Anche la musica protagonista del Pizza Village 2018. A chiudere la giornata c'è stato il concerto del cantautore romano Fabrizio Moro, fresco vincitore del festival di Sanremo in coppia con Ermal Meta.