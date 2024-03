Lungomare, piattaforme sugli scogli: ecco come saranno

Le piattaforme sugli scogli del lungomare: se ne parla da anni ma ora l'amministrazione Manfredi punta a dare nuovo slancio al progetto che va necessariamente condiviso con la Sovrintendenza. L'obiettivo è riavvicinare i napoletani al mare.

In che modo? Realizzando appunto piattaforme sugli scogli tra via Partenope e via Caracciolo. C'è anche il rendering ma bisognerà passare dal disegno alla realizzazione concreta superando una serie di ostacoli, a partire proprio dai vincoli della Sovrintendenza.